Sieben Tipps für Euren Samstag: Das erlebt Ihr heute in Dresden und Umgebung

Veranstaltungen in Dresden und Umgebung für Samstag.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Das weckt ja fast schon Frühlingsgefühle: Am Wochenende verabschiedet sich der Goldene Oktober mit Temperaturen bis zu 17 Grad. Na, wenn das kein Ausflugswetter ist! Wir haben uns bei den Veranstaltern in Dresden und Umgebung umgehört - wo was wann los ist, erfahrt Ihr hier.

Trödelhallen

Dresden - Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr öffnen die Trödelhallen mit Biergarten am Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6). Hier schlagen die Herzen der Schatzsucher und Trödelfreude höher. Auf dem Hof locken (nur bei trockenem Wetter) noch viele extra Trödelkisten. Der urige Biergarten bietet Speis & Trank. Kostenloses Parken ohne Ticket ist auf der anliegenden Privatstraße möglich. Keine Standvermietung möglich. Nur Barzahlung! Eintritt frei. Infos unter: kontakt97691.wixsite.com

Lust, ein paar Schätze zu finden? (Symbolfoto) © 123RF/grigory_bruev

Naturmarkt

Tharandt - Der Naturmarkt Tharandter Wald findet am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 direkt am Weißeritzufer statt. Die regionalen Händler bieten frische Produkte wie Fisch, Fleisch, Wild, Wurst, Käse, Oliven, Backwaren, Eier, Honig, Tees, Öle, Aufstriche, Saatgut, Salben und vieles mehr an. Eintritt frei. Infos unter: johannishöhe.de

Auf dem Naturmarkt Tharandter Wald findet Ihr heute viele Köstlichkeiten. (Symbolfoto) © C3 / Kristin Schmidt

Schlossführung

Rochsburg - Rochsburg im Fackelschein – diese romantische Abendführung gibt es am Sonnabend zu erleben. Treffpunkt ist um 19 Uhr am vorderen Tor vor der Burg (Schloßstraße 1). An mehreren Stellen im und um das Schloss kann man Musik und Literatur lauschen. Abschließend wartet ein rustikaler Snack. Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, sind wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk erforderlich. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein. Tickets (19 Euro) und Infos unter: schloss-rochsburg.ticketfritz.de

Heute findet eine romantische Führung durch das Schloss Rochsburg statt. (Archivfoto) © PR

Japan-Festival

Dresden - Am Haus der Presse (Ostra-Allee 18) dreht sich am Wochenende alles um das Japan-Festival. Auf dem Parkplatz hinter dem Hochhaus öffnet der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt: am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Im Foyer, Bistro, in den Innenhöfen und draußen steigt parallel zum Markt das Japan-Festival. Künstler, Zeichner und Händler mit Japan-, Korea-, Manga-, Anime- und Asienbezug zeigen ihre Arbeiten. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

In und um das Haus der Presse könnt Ihr heute den japanischen Flair erleben. (Symbolfoto) © 123rf/je2egz

Halloween auf der Hofewiese

Langebrück - Auf dem Landgut Hofewiese (Gänsefuss 55) wird Halloween gefeiert. Am Sonnabend ist von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Besucher erwartet ein schaurig umgestalteter Biergarten mit schrecklichen Geistern, angsteinjagenden Illuminationen und gruseligen Momenten. Die Monster-Disko und berüchtigten Grusel-Wanderungen dürfen natürlich nicht fehlen. Mit dabei sind der Karnevalsverein Latollka und der Ponyhof Langebrück. Kulinarisch locken neben Klassikern unter anderem Hefeklöße, Kürbissuppe und Knüppelkuchen am Lagerfeuer. Kostüme erwünscht. Infos unter: landgut-hofewiese.de

Auf dem Landgut Hofewiese findet am Samstagabend noch mal ein perfekter Halloween-Tag statt. (Archivfoto) © Eric Münch

Besondere Tanzperformance

Dresden - Habt Ihr Lust, einen Tanz mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen? Dann seid Ihr bei der Show von THE GUTS COMPANY genau richtig! Mit Kopfhörern folgt das ganze Publikum den Tänzerinnen zu "Schimmer des Unsichtbaren" und staunt über die Architektur, den Tanz und auch die Geschichte der Neustädter Markthalle (Metzer Str. 1). Ein Erlebnis, was bestimmt die meisten so noch nicht hatten. Start 18 Uhr, Tickets unter: societaetstheater.de

In der Neustädter Markthalle begleitet Ihr eine ganz besondere Tanzperformance. © Eric Münch

Klanggeist Klotzsche

Dresden - Einen tollen musikalischen Abend könnt Ihr heute in der Alten Kirche Klotzsche (Altklotzsche 63a) verbringen. Die beiden jungen Gesangstalente Wannanelly und Mary Soleil treffen dabei aufeinander und führen Euch in ihre ganz eigene Musikwelt - bestehend aus Soul, R'n'B, Rap und verschiedenen Pop-Klassikern. Vor und nach dem Konzert bietet der Klotzscher Verein Glühwein und Snacks am Lagerfeuer an. Der Eintritt ist frei, Hutgeld jedoch erwünscht. Die Show beginnt 18 Uhr, da die Plätze begrenzt sind, jedoch gerne schon etwas früher da sein. Infos unter: kirchgemeinde-klotzsche.de

In der Alten Kirche Klotzsche treffen heute zwei tolle Sängerinnen aufeinander. (Archivfoto) © Norbert Neumann