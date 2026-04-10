Beim Klauen erwischt: Ladendiebstahl in Dresden eskaliert

Dresden - Skrupelloser Ladendiebstahl in der Inneren Altstadt in Dresden ! Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Die Polizei wurde von dem Dieb beleidigt und getreten. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Am Mittwoch wurde ein 20-Jähriger gegen 14.30 Uhr in einem Geschäft an der Wallstraße beim Klauen erwischt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der algerische Staatsangehörige umgehend von dem Ladenpersonal auf den Diebstahl hingewiesen.

Daraufhin kam es zu einem Konflikt zwischen dem 20-Jährigen, einem Mitarbeiter (32) und einem Ladendetektiv (24). Diese wurden dabei leicht verletzt.