So bunt ist Schwarz-Weiß: Dresdner Musikfestspiele facettenreich gestartet

Dresden - "Schwarzweiß", so lautet das Motto der Dresdner Musikfestspiele 2023. Dieser Titel ruft nicht nur die Tasten des Klaviers auf, des zentralen Instruments im diesjährigen Programm. In der Tat haben die ersten vier Festivaltage eindrucksvoll bewiesen: Schwarzweiß ist alles andere als farblos, sondern schillert bunt in vielen musikalischen Facetten.