Sonne, Grill und Garten: Endlich wieder Frühlingsgefühle in Dresden

Dresden - Gefühlt eine Ewigkeit lang haben wir morgens das Haus verlassen und kamen nach Feierabend erst im Dunkeln wieder nach Hause. Dazu Regen und Schneematsch, Dauergrau und Bibberkälte. Das ist nun endlich vorbei! In Dresden ist der Frühling erwacht – und die Vorbereitungen auf die vielleicht schönste Jahreszeit laufen auf Hochtouren.

Pedro Henrique (29) freut sich im "Venezia" auf die neue Eissaison. © Eric Münch

Seit 1991 betreibt Roberto Gava (64) das Eiscafé "Venezia" am Goldenen Reiter. Er freut sich über den Frühlingsbeginn: "Die Baustelle gegenüber an der Augustusbrücke ist weg und jetzt ist es wieder ein sehr schöner Platz hier. Die Leute können kommen!"

Ähnlich ist das am anderen Ende der Hauptstraße. Das Gasthaus "Am Thor" ist mit fünf Fassbieren, zwei alkoholfreien Flaschenbieren und einem Dunklen gut aufgestellt: "Nach der langen Winterpause können wir in Kürze unsere Gäste draußen bewirten", frohlockt Kellnerin Alexandra Grützner (24).



In der Gartensparte "Hellersiedlung" packt Geschäftsführer Ramon Himburg (63) an, wo immer nötig: "Wir haben hier 900 Parzellen mit einer 90-prozentigen Auslastung. Hier ist alles in Bewegung."

Vor allem zum Frühlingsbeginn juckt vielen der grüne Daumen und es wird eifrig gepflanzt, aber auch gebaut.