Heute noch nichts vor? Acht Tipps gegen Langeweile in Dresden und Umgebung

Was ist am Sonntag los in Dresden und Umgebung? TAG24 hat acht Tipps für Euren perfekten Herbst-Sonntag. Ob aktiv oder entspannt, hier findet jeder etwas.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Ein regnerischer, doch milder Sonntag steht bevor. Ein Wetter, das eigentlich dazu einlädt, sich mit einem heißen Getränk unter einer kuscheligen Decke zu verkrümeln und dort für den Rest des Tages zu bleiben. Wer jedoch an Stelle dessen Lust auf Aktivität, Spaß und Abenteuer hat, ist bei uns genau richtig. Hier findet Ihr acht Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung.

Hochzeitsmesse im Schloss Burgk

Freital - Die 14. Freitaler Hochzeitsmesse auf Schloss Burgk (Altburgk 61) findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Mehr als 25 regionale Aussteller aus den verschiedensten Branchen informieren heiratswillige Gäste rund um das Thema Hochzeit. Dabei werden die Räumlichkeiten des Schlosses präsentiert, und die Stadt Freital stellt den romantischen Trausaal vor. Die Brautmodenschauen starten 11.30 und 15 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Infos unter: hochzeitsmesse-freital.de

Bevor es vor den Altar geht, muss die Hochzeit erst einmal geplant werden. Dafür können Brautpaare die Hochzeitsmesse im Schloss Burgk nutzen. © Fotomontage: Thomas Türpe, Silas Stein/dpa

Eine Reise um die Welt bei der "TeaTime"

Rammenau - Im Schlosscafé des Barockschlosses (Am Schloß 4) begebt Ihr Euch am Sonntag zur TeaTime von 14 bis 16 Uhr auf eine Reise durch die Teekultur. In Asien entstanden, verbindet man die Teestunde heute vor allem mit England. Aber auch bei den Ostfriesen spielt der Tee eine wichtige Rolle. Erfahrt, wie die Teekultur genau entstand und wie sie in unterschiedlichen Ländern zelebriert wird – natürlich werden die ein oder anderen Besonderheiten und Klassiker auch hier verkostet. Dazu gibt es einen kleinen Nachmittagssnack. Tickets (28,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre 14 Euro) und Infos unter: barockschloss-rammenau.com

Was ist besser als ein heißer Tee, wenn draußen ungemütliches Wetter herrscht? Im Barockschloss Rammenau wird am Sonntag die Tee-Kultur näher erläutert - natürlich mit den passenden Kostproben. (Archivbild) © Eric Münch

Gemeinsames Musizieren beim "Dresden Singen"

Dresden - Am Sonntag um 11.30 Uhr treffen sich Menschen jeden Alters im Lichthof des Albertinums (Tzschirnerpl. 2), um gemeinsam eine Stunde mit Musik zu verbringen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Singen von Volksliedern, wobei musikalische Begabung keine Voraussetzung ist. Lieder und Texte werden als Handzettel zur Verfügung gestellt. Der gemeinsame Gesang wird von einem Instrument begleitet. Veranstalter ist der Sächsische Musikverein. Eintritt frei. Infos unter: dresdnersingen.de

Am kommenden Sonntag ertönt im Lichterhof des Dresdner Albertinums Musik. Nicht jeder benötigt ein musikalisches Talent, um mitzuwirken, Dabeisein ist alles. (Archivbild) © IMAGO/Ullrich Gnoth

Die Suche nach einem neuen Lieblingsspiel auf der Spiele-Messe

Dresden - In der Messe (Messering 6) findet am Sonnabend (10 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) die "spielraum" statt. Dafür verwandeln sich die Hallen in das größte und bunteste Spielzimmer Sachsens – ein Paradies für alle, die das Entdecken, Spielen und Staunen lieben. Familien aus Dresden und der gesamten Region erwartet ein einzigartiges Erlebnis voller Kreativität, Bewegung und gemeinsamer Momente. Eintritt: 15/10 Euro. Infos unter: spielraum-dresden.de

Hier ist Freude garantiert! Die Spielemesse "spielraum" erweckt selbst bei den ganz Großen wieder das innere Kind zum Leben. Egal ob Video-, Karten- oder Gesellschaftsspiel, hier findet jeder, was er braucht. (Archivbilder) © Fotomontage: PR, Norbert Neumann

Große Bühne für die ganz Kleinen beim "tjg.familiensonntag"

Dresden - Das "theater junge generation" öffnet am kommenden Sonntag für die Kleinsten ihrer Besucher seine Türen. Kinder ab vier Jahren können am Familiensonntag im Rahmen des Themas "Wald, Feld und Wiese" durchgehend von 10 bis 14 Uhr ein abwechslungsreiches und buntes Programm genießen. Dabei können die Kids ihr Können bei der Tier-Olympiade unter Beweis stellen, eigene Tiermasken basteln und ein riesiges Wimmelbild im großen Theaterfoyer auf die Beine stellen. Zwei Clowns sorgen außerdem für eine Extra-Portion Spaß! Alle weiteren Infos unter: tjg-dresden.de

Beim Familiensonntag im theater junge generation können Kinder ab vier Jahren spielen, basteln, toben und vor allem eines: Spaß haben! Und wer weiß, vielleicht findet man ja beim Wimmelbild-Erstellen sogar einen neuen Kumpel. © Marco Prill

Dynamische Blicke hinter die Kulissen bei der Stadionsprecher-Tour

Dresden - Durch die heiligen Hallen des Rudolf-Harbig-Stadions, gemeinsam mit der unverwechselbaren Stimme der SG Dynamo Dresden - Peter Hauskeller. Während der dreistündigen Tour öffnen sich die Türen, die sonst vor der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Bei dem Gang durch die Umkleidekabinen der Profis, den Spielertunnel und der Besichtigung des Spielfeldes fühlt man sich schon fast selbst wie ein Fußballprofi. Infos und Tickets unter: rudolf-harbig-stadion.com

Während seiner jahrzehntelangen Arbeit für die Sportgemeinschaft hat Stadionsprecher Peter Hauskeller (72) so einige kuriose Szenen miterlebt. Während der Stadionsprecher-Tour erzählt er einige der besten Geschichten aus seinen 33 Jahren Amtszeit. © Picture Point

"Manchmal muss man auch Wein sagen können" - Weinführung im Schloss Wackerbarth

Radebeul - Die Winzer stecken in den letzten Zügen der Weinlese und freuen sich über ein erfolgreiches Wein-Jahr. Doch wie wird Wein eigentlich hergestellt? Warum ist Radebeul so besonders als Weinstandort? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser und dieser Sorte? All diese Fragen werden während einer Wein-Führung auf dem Schloss Wackerbarth und dessen Weinberg beantwortet. Die einstündigen Touren finden sonntags um 12, 14 und 16 Uhr statt. Alles Weitere unter: schloss-wackerbarth.de

Die letzten Weintrauben hängen noch an den Reben - Herbst-Zeit bedeutet für die Winzer Erntezeit. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, um etwas über den beliebten Traubensaft zu erfahren. © Sebastian Kahnert/dpa

Nur etwas für die ganz Mutigen: Herbstschwimmen im Stauseebad

Na, wer traut sich? Pünktlich zum Start der kalten Jahreszeiten findet im Stauseebad Cossebaude das "Herbstschwimmen" statt. Zum Wiederaufwärmen steht eine Outdoor-Sauna bereit.