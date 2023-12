Sorge um Naturidyll: Ex-Stadtchef Herbert Wagner legt sich mit dem Rathaus an

Dresden - Der Ullersdorfer Platz in Bühlau gilt als Unfallschwerpunkt. Die Stadt plant deshalb, die Gleisschleife zusammen mit einem neuen Parkhaus an den nahen Taubenberg zu verlegen. Doch das Projekt ist umstritten, ein gutes Stück Natur soll dem Vorhaben weichen. Deshalb zieht jetzt sogar Dresdens Ex-Oberbürgermeister Herbert Wagner (75, CDU) in den Kampf - ausgerechnet gegen das Rathaus.