42 Sekunden fehlten! Kipsang verpasst Rekord beim 23. Dresden-Marathon

Dresden - Es war am Sonntag gegen 12.40 Uhr als es vorm Kongresszentrum - dem Ziel des Dresden-Marathons - lauter wurde. Gefühlt aus dem Nichts löste sich Collins Kemboi Kipsang (26) aus einer Traube der Freizeit-Halbmarathon-Läufer. Der Kenianer rannte die letzten 100 Meter auf einer eigens für ihn freigeräumten Teilstrecke Richtung Ziellinie. Nach 2:10:42 Stunden hatte er die 42,195 km absolviert und die 23. Auflage gewonnen.

Collins Kemboi Kipsang (26) kämpfte auf den letzten Metern, aber die Bestzeit beim Dresden-Marathon verpasste er um 42 Sekunden. © Lutz Hentschel

Das Bittere: Der 26-Jährige verpasste um ganze 42 Sekunden den Streckenrekord seines Landsmannes Ezekiel Koech (39, 2019).

"Beim nächsten Mal bin ich schneller", nahm es Kipsang locker und berichtete in Englisch: "Es ist mein erster Marathon." Deshalb war auch sein Nürnberger Manager Michael Kraus überrascht: "Ich wusste, dass er in diesen Bereich laufen kann, habe aber nicht gedacht, dass dies bei seinem ersten Marathon möglich ist."

Seine anderen beiden Athleten liefen auf die Plätze. Shedrack Kiptoo Kimaiyo (2:12:57) wurde Zweiter, Bernard Chirchir (2:22:46) Dritter.

"Das Kimaiyo so schnell war, ist ebenfalls überraschend. Ohne mein Wissen ist er Anfang September in Uganda einen Marathon gelaufen. Dafür, dass er nicht komplett ausgeruht war, ist die Zeit gut", so Kraus.

Die beiden Erstplatzierten liefen bis Kilometer 34 zusammen, dann musste Kimaiyo abreißen lassen.