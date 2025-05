Chemnitzer Diskus-Ass wirft beim Goldenen Oval gegen die Weltelite: Gelingt Richter ein Coup?

Steven Richter (22) hat das Zeug, ein ganz großer Diskuswerfer zu werden. Dieses Jahr hat er die 70-Meter-Marke schon gekratzt. © imago/Beautiful Sports

Der 22-Jährige hat im April in den USA beim Meeting sein Sportgerät auf 69,61 Meter geworfen und damit eine neue Bestmarke erzielt. Wie weit wird sein Diskus in Elbflorenz segeln?

Großer Favorit ist der Denny Matthew (28). Der Australier bringt Siege aus Doha und Halle/Saale mit und wird versuchen, einen Heimsieg der deutschen Hünen zu vereiteln. Der 28-Jährige hat dieses Jahr den Diskus auf 74,78 Meter fliegen lassen - ebenfalls Rekord, persönlicher und australischer.

Wegen des Olympia-Dritten wird das Meeting sogar in seiner Heimat live übertragen. Laut den Organisatoren vom Deutschen Leichtathletik Verband ist dies nicht das einzige Land außerhalb Deutschlands: "Unter anderem können Sportfans in den USA, in Kanada, in Großbritannien, Polen und der Ukraine vor den Bildschirmen mitfiebern", heißt es in der Mitteilung.

Für die deutschen Leichtathletik-Fans überträgt die ARD in der Sportschau-App ab 13 Uhr und ab 15:30 Uhr im TV.