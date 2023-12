Kreisliga-Fußballer mit wohlklingendem Namen: Ich bin der Thore Macher aus Striesen

Gestatten, er ist Thore Macher! Der 19-Jährige mit dem außergewöhnlichen Namen absolviert gerade sein erstes Spieljahr im Männerbereich. © Holm Helis

Heute ist ihm und seiner Familie das durchaus bewusst. Denn sein nordischer Name (Eltern sind Skandinavien-Fans) erinnert natürlich an den Toremacher, also den Stürmer, der reihenweise ins Netz trifft.

Das war aber nicht immer so, schmunzelt Thore, der bei der SG Einheit Mitte in Striesen kickt. "Ich bin vielseitig interessiert, habe auch Schach und Leichtathletik gemacht, Cello gespielt. Erst in der fünften Klasse bin ich zum Fußball gewechselt."

Und seitdem ist sein Name auf den Plätzen der Stadt bekannt. Nicht nur, wenn der Stadionsprecher ihn aufsagt.

"Auch Gegenspieler drücken mir immer mal 'nen Spruch", lacht Thore. "Es ist ein gefühlter Dauergag, den ich höre, seit ich Fußball spiele."