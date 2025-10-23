 529

240 Kilo Rosinenbrot, 1,8 Tonnen Bananen! Vorbereitungen für Dresden-Marathon laufen auf Hochtouren

Der Dresdner Marathon kann zur Jubiläums-Ausgabe mit einem Teilnehmerrekord aufwarten. Den 15.000 erwarteten Läufern wird eine Menge geboten.

Von Enrico Lucke

Dresden - Die Aufregung bei Sebastian Zehe steigt. Als einer der zwei neuen Geschäftsführer feiert er am Sonntag seine Chef-Premiere beim Dresden-Marathon. Und die Jubiläums-Auflage hat es gleich richtig in sich ...

So viele wie noch nie: Gut 15.000 Läufer werden beim Dresden-Marathon dieses Jahr mitrennen.
Stand Mittwochmittag hatten sich bereits 13.189 Teilnehmer für die 25. Auflage angemeldet - 15.000 werden erwartet. Es wird auf jeden Fall ein Rekordfeld, das um 10.30 Uhr auf der Pieschener Allee auf den Marathon und die halbe Distanz geschickt wird. Sind die Organisatoren auf den Ansturm vorbereitet?

Zehe hofft es: "Wir haben 240 Kilo Rosinenbrot bestellt, 560 Kilo Melonen, 1,8 Tonnen Bananen und 1,5 Tonnen Äpfel. Hoffentlich werden die alle und möglichst nicht, bevor der Letzte ins Ziel kommt."

Die Chance ist groß, dass Horst Stoldt als einer der Letzten die 42,195 Kilometer absolviert. Er ist mit 81 Jahren dieses Jahr der älteste Starter - zumindest Stand jetzt.

Nachmelden geht bis Sonnabend auf der Marathon-Messe in der Dresdner BallsportArena.

Dresden Marathon: Fällt die Bestzeit im Halbmarathon der Frauen?

Knackt die schnelle Blanka Dörfel (22) den 14 Jahre alten Halbmarathon-Rekord?
"Für Stimmung wird auf den Strecken auch gesorgt", so Zehe. "Wir haben 300 Musiker und diesmal sind noch DJs dabei."

Wenn für flotte Beine gesorgt wird, ist da auch ein Rekord drin? Ein Blick in die Marathon-Anmeldung verrät, dass sich bisher kein Top-Läufer gemeldet hat und der Rekord von Ezekiel Koech (2:10:00 Stunden/2019) nicht in Gefahr ist.

Auch die Bestzeit von Teclah Chebet (2:30:30/2022) dürfte bestehen bleiben. Aus Kenia ist Purity Jeruto Kemei (2:50:44) bisher gemeldet und Ex-Top-Triathletin Yvonne van Vlerken, die aber mit ihren 45 Jahren um die drei Stunden läuft.

Spannender dürfte bei den Frauen auf dem Halbmarathon werden, da ist mit Blanka Dörfel (22) eine flinke Berlinerin dabei.

"Mit Platz zwei bei der Halbmarathon-DM in 1:10:25 Stunden und einer persönlichen Bestzeit von 1:09:45 Stunden zählt sie längst zur deutschen Spitze", so Zehe. Die Bestzeit ist von 2011. Damals lief Embedada Emebet 1:12:47 Stunden.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Chai v.d. Laage, Lutz Hentschel

