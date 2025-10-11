Dresden-Marathon feiert 25. Auflage mit neuer Strecke und irrem Teilnehmer-Rekord

Der Dresden-Marathon findet am 26. Oktober zum 25. Mal statt. Schon jetzt gibt es ein Rekord-Hoch an Anmeldungen - doch es werden noch mehr Läufer werden.

Von Enrico Lucke

Dresden - Liegt es am Hype? "Ich hoffe nicht", sagte Sebastian Zehe (36) am Donnerstag. Er ist einer von zwei neuen Geschäftsführern, die den Dresden-Marathon organisieren. Pünktlich zur 25. Auflage am 26. Oktober sind die Anmeldezahlen regelrecht explodiert.

Sebastian Zehe (36, l.) und Claus Lippmann (71) haben jetzt den Hut beim Dresden-Marathon auf. © Enrico Lucke "Wir rechnen mit 14.000, vielleicht 15.000 Startern", frohlockt Geschäftsführer Nummer zwei Claus Lippmann (71). "Damit sind wir unter die zehn größten Läufe in Deutschland aufgerückt." Woher die top Zahlen kommen - derzeit knapp 11.500, davon 2285 für den Marathon und über 6000 für die 21,1 Kilometer - da haben Zehe und Lippmann keine richtige Antwort. "Vielleicht ist es das Jubiläum, aber insgesamt verzeichnen die Laufveranstaltungen einen Hype", so Zehe. Die Folge für Dresden ist ein "Plus von 60 Prozent". Vergangenes Jahr kamen 9542 Läufer.

Zwar nicht wie früher in Richtung Albertbrücke, sondern entgegengesetzt laufen die erwarteten 14.000 Starter beim 25. Dresden-Marathon wieder am Terrassenufer. © Lutz Hentschel

Neue Strecke für den Dresden-Marathon