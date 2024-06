DSC-Asse bei der Leichtathletik-EM: Karl im Finale, Jonas verletzt!

Rom (Italien) - Erfüllt sich Karl Bebendorf (28) am heutigen Montag, gegen 22 Uhr, in Rom seinen Traum von einer EM-Medaille? Nach dem Vorlauf über 3000 Meter Hindernis haderte der Dresdner mit einem Österreicher.

Karl Bebendorf (28) flog locker über die Hürde im Vorlauf. Am heutigen Montag geht's im Finale um Edelmetall. © IMAGO/Jan Papenfuss

"Der hat ein bisschen verrückt gespielt", meinte der 28-Jährige. "Das hat mir nicht so gefallen."

Tobias Rattinger (26) erhöhte im Rennen die Schlagzahl und zog das Feld auseinander. Bebendorf haderte damit, weil er zuvor versucht hatte, "so effektiv und effizient wie möglich zu laufen".

Am Ende kam er jedoch klar in den Endlauf, ohne auch nur in die Nähe seiner Bestzeit (8:16,84 Minuten) zu müssen.

Sein linkes Knie, das er getapt hatte, hielt durch und das Fazit nach Platz fünf (8:34,11) lautete: "War ein solides Rennen, Hauptsache weiter." Jetzt will er nun angreifen und auf Podest rennen.

Den Traum "von der Final-Teilnahme" im Hochsprung musste dagegen DSC-Ass Jonas Wagner (27) vorm Betreten des Olympia-Stadions beerdigen. Der 27-Jährige war mit einer Saisonbestleistung von 2,26 Meter angereist und berechtigte Chancen aufs Finale.