Er hatte sich viel vorgenommen! Bitteres WM-Aus im Vorlauf für DSC-Ass Bebendorf

Budapest/Dresden - "Ich hab's drauf" hatte DSC-Hindernisläufer Karl Bebendorf (27) vor der Leichathletik-WM in Budapest angekündigt, doch schon am ersten Tag kam das Aus für den Dresdner.

"Ich habe mir erhofft, dass ich diese Zeit nochmal unterstreichen kann. Persönlich ist es schade", sagte der Läufer nach dem Ausscheiden am Mikrofon des ZDF. Schon nach der Hälfte der Distanz war dem Dresdner im Gesicht anzusehen, dass er mit dem scharfen Tempo zu kämpfen hatte.

Allerdings verpasste der 27-Jährige mit 8:22,33 Minuten seine besten Zeiten auch deutlich. Zuletzt war er konstant um die 8:20 Minuten gelaufen. Seine persönliche Bestmarke liegt bei 8:19,59 Minuten. Erst am 18. Juli dieses Jahres war er sie gerannt.

Das hatte sich der Dresdner ganz anders vorstellt. © IMAGO / Chai v.d. Laage

Allerdings fightete er sich noch einmal heran, hatte vor dem letzten Wassergraben den fünften Platz zumindest optisch noch vor Augen. Doch er war nicht optimal um Pulk platziert, um noch einen ernsthaften Angriff auf die vorderen Plätze starten zu können.



"Ich habe das voll im Blick gehabt, obwohl ich schon völlig im Arsch war. Ich habe den fünften Platz förmlich gesehen", so Bebendorf, der die Schuld nicht bei sich suchte: "Es lag mehr an den anderen an diesem wichtigen Punkt im Rennen. Vor mir war die Lücke zu, die ganze Arbeit war futsch und mein Rennen dementsprechend auch gelaufen."

Dennoch zeigte sich Bebendorf nur wenig enttäuscht, meinte: "Es war dennoch eines der besten internationalen Rennen, das ich jemals gezeigt habe."

Leicht hatte es der DLV-Athlet auch mit der Zeitverschiebung nicht. Denn da am Morgen ein Unwetter über Budapest hineingebrochen war, lief er rund zwei Stunden später als eigentlich vorgesehen.

Bitter für das DSC-Ass: Im zweiten Vorlauf rannten die ersten fünf, die nun für den Endlauf qualifiziert sind, deutlich langsamer als er selbst. Es gewann der US-Amerikaner Kenneth Rooks mit "langsamen" 8:23,66 Minuten.