Große Trauer beim DSC: Schwimm-Trainer Uwe Neumann (†81) ist tot

Dresden - Großer Trauer beim Dresdner SC und dem Schwimmsport: Trainer-Legende Uwe Neumann (†81) ist tot. Der Erfolgstrainer aus Elbflorenz verstarb am Montag nach schwerer Krankheit.

Der DSC trauert um seinen langjährigen Trainer Uwe Neumann (†81). Er verstarb am Montag in Dresden. © IMAGO / photoarena/Eisenhuth

Das teilte sein Verein am Dienstag auf der Homepage mit. Neumann litt an Krebs. Er hinterlässt seine Ehefrau Marion, seine Kinder Nadja und Robert sowie Enkelkinder.

"Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir vom Ableben unseres langjährigen Mitglieds, Freundes und Trainers Uwe Neumann am 27. Januar 2025 erfahren", hieß es in dem Beitrag.

Der Verein sprach seiner Familie tiefstes Bedauern und Beileid aus. Mehr als 75 Jahre war Neumann Mitglied der Schwimm-Abteilung des DSC und sorgte als Trainer für zahlreiche Erfolge bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Nach seinem Sportstudium zum Diplom-Sportlehrer an der DHfK Leipzig startete er Anfang der 70er-Jahre seine Trainerlaufbahn beim damaligen SC Einheit Dresden in der Schwimmhalle an der Freiberger Straße.