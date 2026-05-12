Fliegt der Diskus über 70 Meter? Goldenes Oval wartet mit Top-Starterfeld auf

Dresden - Eine Segelwiese wie das Stadion im amerikanischen Ramona ist das Dresdner Heinz-Steyer-Stadion nicht, trotzdem wird das Starterfeld der Diskuswerfer beim Goldenen Oval am 31. Mai ein echter Leckerbissen und starke Weiten sind garantiert ...

Matthew Denny (29) warf vergangenes Jahr seinen Diskus auf 67,97 Meter. © Lutz Hentschel

Mit Matthew Denny (29) kommt nicht nur der Vorjahressieger, der Australier ist gleichzeitig Olympia-Dritter und derzeit die Nummer vier der Welt. In Ramona flog 2025 sein Diskus auf 74,78 Meter, dieses Jahr waren es 74,04 Meter - der Sieg.

Dem Chemnitzer Steven Richter (23) fehlten vier Zentimeter, um den 29‑Jährigen von der obersten Stufe des Podests zu stoßen.

"Matthew ist ein guter Typ, wir kommen super miteinander klar. Ich freue mich, dass er in Dresden wirft, denn das Meeting ist toll und die Stadt superschön", so Richter. "Als Sachse hoffe ich auf den Heimvorteil. Viele Freunde und Verwandte kommen nach Dresden, sie wollen diesen besonderen Wettkampf natürlich nicht verpassen."

Im Kampf um den Tagessieg haben beide starke Konkurrenz. Mit den Landesrekordlern Lawrence Okoye (Großbritannien; 71,88 Meter) und dem WM-Dritten Alex Rose (Samoa; 71,48 Meter) wollen zwei weitere 70-Meter-Werfer ein Wörtchen mitreden.