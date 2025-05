Goldenes Oval: Top-Meeting, Weltklasse-Athleten, aber noch reichlich Tickets

Dresden - Keine zwölf Tage sind es mehr, dann treten im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion drei Olympiasieger, eine Olympia -Zweite und vier Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner an. Und trotz dieses extrem hochkarätigen Feldes gibt's für die Leichtathletik -Fans noch reichlich Tickets ...

Im Heinz-Steyer-Stadion steigt ein wirkliches Highlight. Diese Menge an Top-Stars hat nicht mal das ISTAF in Berlin. © imago/C3 Pictures

Laut dem Deutschen Leichtathletik Verband (DLV) sind derzeit nicht ganz 6000 der 95.000 Karten fürs Goldene Oval weg. Das verwundert auch Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (56): "Man sieht, dass es kein Selbstläufer ist, nur weil Weltklasse-Athleten am Start sind."

Er glaubt, dass die Stadt auch etwas "schuld" ist, da man erst spät in die Werbung für die Veranstaltung am 1. Juni gehen konnte. Dass sie im August 2024 mit über 10.000 Zuschauern ausverkauft war, lag aus seiner Sicht an der Neuauflage und der Einweihung des sanierten Stadions.

Sein Plan, dass das Goldene Oval vom DLV ausgerichtet wird und in den internationalen Silber-Status gehoben wurde, geht für Donhauser "sportlich auf jeden Fall auf".

Richtig happy ist er, wenn "ganz viele Zuschauer da sind. Es müssen jetzt nicht 10.000 sein, aber 7000 bis 8000." Der Sportbürgermeister verrät, dass die ARD vom Leichtathletik-Highlight eine Stunde übertragen wird. Und die haben viel zu zeigen.

Neben Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (31) und Diskus-Superstar Valarie Allman (30) ist auch die deutsche Top-Staffel (4x100 Meter) um die Zschopauerin Rebekka Haase (32) am Start oder der Dresdner EM-Dritte über 3000-Meter-Hindernis, Karl Bebendorf.