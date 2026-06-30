Grünes Licht für Biathlon und Tour! Stadtrat gibt gut 1,2 Millionen Euro für Sport-Highlights aus
Dresden - Mühsam versucht Dresden, sich den Ruf einer Sportstadt zu erarbeiten. Der Stadtrat gab jetzt grünes Licht, damit die Weltklasse der Skijäger weiter beim City Biathlon um die Semperoper läuft, und machte die Tür für die Tour de France auf!
In Zeiten leerer Kassen wurde beschlossen, dass für 2027 und 2028 jeweils 357.000 Euro für das Biathlon-Event-Rennen ausgegeben werden. Zudem wurden 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt, damit die Deutschlandtour 2027 in Elbflorenz Station macht.
Stadträtin Anke Wagner (CDU): "Wir machen Standortpolitik."
Aus ihrer Sicht bekommt die Stadt dieses Geld doppelt und dreifach zurück - in Form von Übernachtungen.
Gleichzeitig gehen die Besucher in Bars oder Restaurants. Selbst die Linken glauben, dass dies gut angelegtes Geld sei. Tilo Kießling: "Leute, die sich nichts leisten können, können einfach an der Strecken kostenlos zuschauen."
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Da die Deutschlandtour auch vom Veranstalter der Tour de France organisiert wird, gilt die nationale Rundfahrt als Visitenkarte für das größte Radsport-Event der Welt. In Deutschland soll die Frankreich-Rundfahrt 2029, spätestens 2030 starten und Dresden ein Austragungsort neben Berlin sein.
Die Chancen stehen jetzt nicht schlecht. Zumal es eine klare Mehrheit (53 Ja-, sieben Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen) für die Deutschlandtour und somit für den Tour-Traum gab.
Titelfoto: Imago/Lutz Hentschel