Grünes Licht für Biathlon und Tour! Stadtrat gibt gut 1,2 Millionen Euro für Sport-Highlights aus

Dresden - Mühsam versucht Dresden, sich den Ruf einer Sportstadt zu erarbeiten. Der Stadtrat gab jetzt grünes Licht, damit die Weltklasse der Skijäger weiter beim City Biathlon um die Semperoper läuft, und machte die Tür für die Tour de France auf!

Philipp Nawrath (33) lief schon öfters im Feld der Top-Skijäger vor der Dresdner Kulisse. Ende August wieder. © Imago/Lutz Hentschel

In Zeiten leerer Kassen wurde beschlossen, dass für 2027 und 2028 jeweils 357.000 Euro für das Biathlon-Event-Rennen ausgegeben werden. Zudem wurden 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt, damit die Deutschlandtour 2027 in Elbflorenz Station macht.

Stadträtin Anke Wagner (CDU): "Wir machen Standortpolitik."

Aus ihrer Sicht bekommt die Stadt dieses Geld doppelt und dreifach zurück - in Form von Übernachtungen.

Gleichzeitig gehen die Besucher in Bars oder Restaurants. Selbst die Linken glauben, dass dies gut angelegtes Geld sei. Tilo Kießling: "Leute, die sich nichts leisten können, können einfach an der Strecken kostenlos zuschauen."