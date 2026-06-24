Kampf um die DM 2027! Messen sich Deutschlands Leichtathletik-Stars wieder in Dresden?

Dresden - Wird das Heinz-Steyer-Stadion zum neuen deutschen Leichtathletik-Mekka ? Die Chance besteht, weil Dresden nach 2025 vielleicht 2027 die DM austragen könnte!

Vor einem Jahr war die Leichtathletik-DM im Heinz-Steyer-Stadion ein Zuschauer-Magnet. Sind die Titelkämpfe 2027 auch in Dresden? © Matthias Rietschel

Wie in wenigen Wochen in Hannover werden die nationalen Titelkämpfe im Rahmen der Finals ausgetragen und sind das mediale Zugpferd! Die Finals 2027 sind in Stuttgart (31. Juli bis 1. August).

Und obwohl früher schon Welt- und Europameisterschaften im dortigen Stadion ausgetragen wurden, ist dies nicht mehr möglich. Grund: Das ehemalige Gottlieb-Daimler-Stadion ist für den VfB zur reinen Fußball-Arena umgebaut worden. Eine DM 2027 undenkbar.

Der DLV sucht nun fürs kommende Jahr nach einem Austragungs-Ort. "Mit Blick auf die DM 2027 stehen wir im ständigen Austausch mit unseren Landesverbänden und möglichen Ausrichtern", so Mediendirektor Sven Ibald. "So haben wir gemeinsam mit dem Landesverband Sachsen im Rahmen des Goldenen Ovals auch mit Vertretern der Stadt Dresden gesprochen und weitere Gespräche verabredet." Die Chance ist also da.

2025 schwärmten die DLV-Stars wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (32), Sprinterin Rebekka Haase (33) oder der EM-Dritte über 3000 Meter Hindernis, Karl Bebendorf (30), von der einzigartigen Stimmung im Heinz-Steyer-Stadion. Die Arena war ausverkauft und die Sportler haben top Wettkämpfe geboten.