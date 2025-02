Keiner erfährt von Event-Leckerbissen! Am Steyer-Stadion hängt Werbung für August 2024

Dresden - Wie stolz ist Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser, dass das Heinz-Steyer-Stadion im Sportpark Ostra für 58 Millionen Euro saniert wurde und 2025 eine Top-Veranstaltung nach der anderen darin steigt. Bitter nur, dass an der neuen "Adresse für Sport" Werbung für die Events 2024 hängt, obwohl gerade am Wochenende Tausende Dresdner daran vorbeigehen ...

Der Elberadweg führt genau am Stadion vorbei. Tausende treiben am Wochenende im Ostragehege Sport oder gegen hier entlang zu den Heimspielen der Eislöwen. Werbung für die Top-Events 2025 im Heinz-Steyer-Stadion lesen sie nicht. Bitter! © Lutz Hentschel

Dabei dürfen sie sich auf Leckerbissen freuen. Die Footballer der Monarchs starten am 25. Mai gegen die Berlin Rebels in die Saison. Exakt eine Woche später soll das international top-besetztes Leichtathletik-Meeting Goldenes Oval über die Bühne gehen.

Am ersten August-Wochenende fighten die Leichtathleten um DM-Titel und Mitte September jagen die Weltbesten beim City-Biathlon um den Sieg.

Da müsste es doch allen längst in den Fingern jucken und Plakate am Stadion hängen. Denkt man! Die Stadt geht's langsamer an.