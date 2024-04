Neueröffnung des Heinz-Steyer-Stadions steht bevor: TAG24 wirft Blick ins "Herzstück"!

Sportbürgermeister Jan Donhauser (54, Mitte) zeigt an, wann das Steyer-Stadion eingeweiht wird. © Lutz Hentschel

Ob wirklich Weltmeister kommen, wie von DSC-Trainer Erik Haß verkündet, wird sich zeigen. Die deutschen Asse Johannes Vetter (31, Speer), Rebekka Haase (31, Sprint), Karl Bebendorf (27, 3000 m Hindernis) und Max Heß (27, Dreisprung) haben bereits zugesagt.

Sein Ziel ist es zwar, bei der Premiere etwas richtig Großes hinzulegen. Aber es gibt ein paar Unwägbarkeiten.

So ist an dem Tag in Rom die für viele Sportler finanziell lukrative Diamond League und zwei Tage später das ISTAF in Berlin.

Auch der Traum von der Leichtathletik-DM 2025 im Rahmen der Finals ist noch lange nicht realistisch. Der DLV fordert wohl eine Zuschauer-Kapazität von 20.000, das "Steyer" kommt aber jetzt auf maximal 15.000.