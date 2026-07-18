Olympiasieger Liebscher-Lucz frönt seiner Kaffee-Leidenschaft: "Auf die dunkle Seite geholt"

Dresden - "Sie haben mich auf die dunkle Seite geholt", berichtet Tom Liebscher-Lucz (32). Der dreifache Olympiasieger spielt damit auf seine Teamkollegen vom deutschen Kajakvierer an, die ihn vor vier Jahren zum Kaffeetrinker gemacht und eine Leidenschaft geweckt haben.

Tom Liebscher-Lucz wurde erst vor vier Jahren zum Kaffee-Trinker. Mittlerweile hat ihn die Leidenschaft gepackt. © Enrico Lucke

"Bis 2022 habe ich gar keinen getrunken", berichtet der Dresdner. Warum? Das kann der 32-Jährige nicht erklären.

Wer sein Instagram-Profil verfolgt, wird dies verwundern. Nach Paddel-Einheiten auf der Elbe, Schwitzen im Kraftraum oder von den Regatta-Strecken der Welt - ein Kaffeevideo postet er sehr oft.

Und dabei zieht er sich nicht einfach einen Schwarzen. Wie ein Barista bereitet er sich genüsslich das Getränk zu. "Ich habe zwei Seminare gemacht", sagt Liebscher-Lucz.

Dies erklärt, weshalb selbst der Milchschaum wie in einem Kaffee eine Blume in der Tasse bildet. "Gern trinke ich einen Cortado. Der wird aus gleichen Teilen Espresso und heißer, leicht aufgeschäumter Milch gemacht", verrät der Kanute. "Und beim Milchaufschäumen daheim übe ich."

So erklären sich die super Muster im Milchschaum. Da wird doch sicher für seine Frau Dori ein Herz dabei sein?