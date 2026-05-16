Prominente Umsteigerin startet in Dresden! Gelingt Alica Schmidt der Coup?

Dresden - Die 800 Meter der Frauen werden beim Goldenen Oval (31. Mai) im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion gut besetzt sein. Gelingt einer prominenten "Umsteigerin" etwa ein Coup?

Alica Schmidt (27, l.) lieferte sich über 400 m vergangenes Jahr bei der DM in Dresden einen heißen Fight vor der Ziellinie. © imago/Beautiful Sports

Neben den drei Deutschen Smilla Kolbe (24), Majtie Kolberg (26) sowie Jana Becker (20, alle können unter zwei Minuten laufen) ist auch die grundschnelle Alica Schmidt (27) dabei.

Vergangenes Jahr lief die Berlinerin noch die 400 Meter, in dieser Saison versucht sie ihr Glück auf der doppelten Stadionrunde: "Das Stadion ist der Hammer, die Atmosphäre ist super cool. Ein toller Support, insbesondere durch die jüngere Generation."

Schnelle internationale Konkurrenz ist auch dabei. Gleich ein halbes Dutzend Läuferinnen mit Bestzeiten von 2:00,00 Minuten oder schneller fordern das deutsche Quartett.

Angeführt wird die Meldeliste von der Schweizerin Lore Hoffmann. Die 29-Jährige bringt einen Hausrekord von 1:58,29 Minuten mit und verpasste bei der EM 2022 in München als Vierte nur knapp das Podium.