Schiebock-Wahnsinn im Topspiel! Torwart-Tor sichert Punkt in letzter Minute

Magdeburg - Der Bischofswerdaer FV sorgt weiter für sportliche Schlagzeilen! Eine Woche nach dem phänomenalen Pokal-Triumph gelang der Oberligist im samstäglichen Spitzenspiel den Ausgleich in der letzten Minute. Der goldene Torschütze: Ex- Dynamo -Keeper Stefan Kiefer (22)!

Während Kiefer und der BFV diesen außergewöhnlichen wie immens wichtigen Treffer feierten, protestierten die Magdeburger vehement, da sie mit der Ecken-Entscheidung so gar nicht einverstanden waren.

Als dann in der 92. Minute Bischofswerda ein womöglich letzter Eckball zugesprochen wurde, traute sich der Torwart mit nach vorne - und köpfte am kurzen Pfosten tatsächlich die Pille zum umjubelten Ausgleich ein!

Außerdem sah BFV-Keeper Kiefer beim zweiten Gegentor, einem Aufsetzer aus der Distanz, nicht gut aus, als er zu früh bereits am Boden lag. Nichtsdestotrotz glaubten Schiebock und Kiefer trotz 1:2-Rückstandes bis zuletzt an einen Punktgewinn.

Doch der BFV bewies Moral und Steherqualitäten, schlug vor der Pause durch Miguel Pereira Rodrigues (41. Minute) per Elfmeter zurück. Kurios: In der 17. Minute hatte Schiebock einen ersten Strafstoß durch Steve Zizka verschossen!

Gastgeber Magdeburg war favorisiert ins Spiel und durch die Profis Tarek Chahed (21. Minute) und Jonah Fabisch (54. Minute) zweifach in Führung gegangen.

Eigentlich ist Stefan Kiefer fürs Toreverhindern beim Bischofswerdaer FV tätig. Doch am Samstag schlüpfte der Schlussmann in eine vollkommen neue Rolle: die des Goalgetters!

Schiebock setzte mit diesem furiosen Finale das nächste Ausrufezeichen und blieb in der Liga in Schlagdistanz (fünf Punkte Rückstand) zum neuen Spitzenreiter VFC Plauen, die ihr Heimspiel gegen Arnstadt mit 3:0 gewannen und an den Magdeburgern vorbeizogen.

Erst vor einer Woche hatte der BFV für Aufsehen gesorgt, als er im Sachsenpokal die Sensation schaffte und die Profitruppe des Chemnitzer FC mit 4:2 (2:2) aus dem Wettbewerb kegelte.