Bischofswerda schafft die Sensation und kegelt den CFC aus dem Landespokal!

Bischofswerda - Für Sachsens Rekordpokalsieger ist in diesem Jahr bereits in der 3. Runde Feierabend! Oberligist Bischofswerdaer FV 08 schaffte am Samstag die Riesensensation und kegelte den Chemnitzer FC raus. Vor 708 Zuschauern siegte der Außenseiter nach Verlängerung mit 4:2 (2:2, 1:1).