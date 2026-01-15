Knackt Dresdnerin Kreher auf der Heimbahn endlich die Olympia-Norm?

Altenberg - Am Freitag um 9.30 Uhr heißt es für Susanne Kreher (27): "The track is clear!" Die Ampel am Start wechselt von Rot auf Grün und die Dresdnerin drückt ihren Helm nach unten, legt den rechten Arm an den Schlitten, sprintet los und wirft sich nach gut 50 Meter bäuchlings auf ihr Gerät.

Die Olympia-Kleidung hat Susanne Kreher (27, 3.v.r.) bereits mit ihrem Teamkollegen bekommen. Die Norm ist nur noch Formsache. © EDEKA/picture alliance

Einen Startrekord wird die 27-Jährige nicht in den Eiskanal in Altenberg zaubert, das ist nicht ihre Stärke, aber sie könnte erstmals auf ihrer Heimbahn nach zwei Läufen gewinnen. In den vergangenen drei Jahren reichte es immer zu Platz zwei.

"Wäre super, wenn's klappt - ich nehme aber auch Silber, Bronze oder einen Top-Acht-Platz", so Kreher.

Die Weltmeisterin von 2023 braucht diesen, um die Olympia-Fahrkarte endgültig zu lösen. "Es gibt noch andere Weg, zu den Spielen zu kommen, aber darauf will ich es nicht ankommen lassen", so die Sächsin.

Der Druck, dass die Rennen in Cortina ohne sie stattfinden, ist weg. Bereits am Montag durfte sie mit ihren Team-Kollegen zur Einkleidung. Mehr als ein Fingerzeig, dass Bundestrainer Christian Baude (43) sie auch ohne kompletter Norm nach Italien mitnimmt.