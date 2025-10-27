Görlitzer wird Marathon-König von Dresden! Als Belohnung gibt's einen Döner

Dresden - "Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", rang Patrick König (36) mit den Worten. Der Görlitzer trotzte bei der 25. Auflage des Dresden-Marathons Wind, Wetter, Konkurrenz und gewann nach 42,195 Kilometern in 2:24:08 Stunden!

Er konnte sein Glück gar nicht fassen. Patrick König (36) weinte vor Glück im Ziel. © Lutz Hentschel

Der Streckenrekord (2:10:00) war nie in Gefahr. Vorn machte Edwin Chebii Kimurer das Tempo. Alles sah nach einem Start-Ziel-Sieg aus. Jedoch wurde der Mann aus Bahrain immer langsamer und König roch seine Chance.

"Ich wusste, dass es hart wird, aber das es so hart wird", meinte der 36-Jährige. "Der Wind auf den letzten vier Kilometern war irre. Dass ich ihn noch bekomme, habe ich nicht gedacht. Habe die Zähne zusammengebissen."

Dass König viel Ruhm, aber kein Geld (Preisgeld gibt's nur unter 2:20 Stunden) abstaubte, dürfte ihn weniger gestört haben. Auf die Frage, worauf er sich nach den Qualen freut, antwortete er: "Einen schönen Döner, wenn ich wieder Hunger habe."

Platz zwei schnappte sich ein Bautzner: Lennard Muschinski (2:26:32). Kurz nach ihm kam die erste Frau ins Ziel. Wie beim Oberelbe-Marathon im Frühjahr gewann Ex-Triathletin Yvonne Van Vlerken (2:38:18).