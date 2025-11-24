Umzugstermin steht! Sportmedizin kommt endlich ins Heinz-Steyer-Stadion

Dresden - Der Termin steht! Geplant wird der Umzug der Sportmedizin und der sportmedizinischen Physiotherapie des Uniklinikums ins Heinz-Steyer-Stadion schon seit mehr als vier Jahren, am 1. Januar 2027 soll es tatsächlich so weit sein.

Noch im Rohbau: In die zweite Ebene des Heinz-Steyer-Stadions zieht ab 1. Januar 2027 die Sportmedizin des Uniklinikums Dresden ein. © Lutz Hentschel

"Aus Sportler-Sicht ist das mega", freut sich Lukas Haaser (20): "Die Wege verkürzen sich enorm."

Der Coastal Rower (dt. Küstenruderer) sieht vor allem für die Sportschüler einen großen Vorteil, die für Behandlungen den Ostra-Park nicht mehr verlassen müssen und sich den Weg bis in die Johannstadt zum Uniklinikum sparen können.

Eine medizinische Komplettversorgung wird es in der zweiten und dritten Ebene im Steyer-Stadion allerdings nicht geben, erklärt Prof. Dr. Uwe Platzbecker, medizinischer Vorstand des Uniklinikums, bei der Unterschrift des Mietvertrags.

Operationssäle machen beim Ausbau, der ohnehin 2,2 Millionen Euro kostet, aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn.