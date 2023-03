Tennis-Bundesliga in Dresden: So sieht das neue Team nach dem Karriereende von Petkovic aus

Blasewitz-Manager Sven Grosse (57, r.) weiß, dass Star-Spielerin Andrea Petkovic (35, l.) nur schwer zu ersetzen sein wird. © Matthias Rietschel

Die Star-Spielerin beendete am 31. August 2022 bei den U.S. Open in New York ihre Karriere und steht demzufolge dem Team aus dem Waldpark in der höchsten deutschen Spielklasse nicht mehr zur Verfügung.

"Sie ist natürlich in vielerlei Hinsicht nicht zu ersetzen. Aber wir sind überzeugt, dass wir unseren Zuschauern wieder internationales Spitzentennis bieten werden. Unser Ziel ist auch in dieser Saison der sichere Klassenerhalt", sagt Team-Manager Sven Grosse (57).

Die erste Partie bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Bastian Knittel (39) und Trainer Oliver Trott (54) am 5. Mai mit dem Auswärtsspiel beim TC 1899 Blau-Weiß Berlin. Zwei Tage später empfängt Blasewitz zum Heimauftakt den TK Blau-Weiß Aachen im Waldpark.

Mit einer Mischung aus jungen, hungrigen Spielerinnen und einigen erfahrenen Akteurinnen will Blasewitz so schnell wie möglich den Klassenverbleib sichern.

Neue Nummer eins ist die Ungarin Dalma Galfi (24), die bereits seit 2019 für den Verein aufschlägt. Sie sorgte zuletzt für Aufsehen, als sie Anfang März beim Masters in Indian Wells die US-Amerikanerin Danielle Collins (29) schlug und in der Runde danach nur ganz knapp in drei Sätzen der Weltranglisten-Fünften Caroline Garcia (29) unterlag.