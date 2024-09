Viel Lob für Goldenes Oval, doch werden die Organisatoren trotzdem ausgetauscht?

Dresden - Weltstars wie Staffel-Olympiasieger Jerome Blake (29) kamen am 30. August zur Neuauflage des Goldenen Ovals ins Heinz-Steyer-Stadion. Die Organisatoren vom Dresdner SC und der Laufszene Sachsen GmbH bekamen nach dem Event viel Lob, aber ob sie bei der zweiten Auflage mit dabei sind, steht in den Sternen.

Die Tribünen im Heinz-Steyer-Stadion waren mit über 10.000 Zuschauern rappelvoll. Und im Stadion boten die Sportler wie hier bei den 3000-Meter-Hindernis top Leistungen. © Lutz Hentschel

Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) hatte angekündigt, nach der Veranstaltung Gespräche zu führen, wie es weitergeht.

Es stand im Raum, dass die Organisatoren des Berliner ISTAF Ende Mai/Anfang Juni 2025 ein internationales hochkarätiges Meeting in Elb-Florenz organisieren. Und zwei Events dieser Größe können in einer Stadt und in einem Jahr nicht durchgeführt werden.

TAG24 fragte jetzt nach, wie der Stand ist? "Gespräche zur Durchführung eines internationalen Leichtathletikmeetings im Heinz-Steyer-Stadion fanden mit mir zwischen dem 12. und 17. September mit den Beteiligten und weiteren Experten statt", so Donhauser.

Sein Resultat: "Ich bin der Überzeugung, das Leichtathletikmeeting unter der Leitung vom DLV durchzuführen. Auch der sächsische Leichtathletikverband befürwortet die Federführung des DLV. Die Stadtverwaltung ist bereit, vorbehaltlich der Zustimmung des DLV, das Meeting 'Goldenes Oval' zu nennen."