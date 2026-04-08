Stelldichein im Namen der Schönheit

Dresden - Von Frauen für Frauen: "Du Schöne!" – unter diesem Titel laden 16 Ausstellerinnen am Samstag zu einem exklusiven Fashion- und Lifestyle-Tag in die Villa Baumgarten (Carolinenstraße 2) ein.

Ein Paradies für Frauen – beim Lifestyle-Tag "Du Schöne!" gibt es auch Schmuck zu bestaunen. (Symbolfoto) © 123RF

Von 10 bis 17 Uhr präsentieren Designerinnen, Kunsthandwerkerinnen und Stilberaterinnen in einer Lounge Mode, Schmuck, Make-up, Kunst, Lederwaren, Tuchdruck, Blumen, Keramik und Dessous bis hin zum energetischen Haarschnitt.

Sämtliche Unternehmen werden von Moderatorin Gabriele Kaul vorgestellt. Höhepunkt des Tages ist um 13 Uhr eine Modenschau.

Der Lifestyle-Tag fand 2024 zum ersten Mal statt, initiiert von den Dresdner Designerinnen Tatjana Löwen (Silhouette Couture) und Anne Schulze, die ihre Mode unter dem Label "Toni Eden" vertreibt.