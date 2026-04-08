Stelldichein im Namen der Schönheit
Dresden - Von Frauen für Frauen: "Du Schöne!" – unter diesem Titel laden 16 Ausstellerinnen am Samstag zu einem exklusiven Fashion- und Lifestyle-Tag in die Villa Baumgarten (Carolinenstraße 2) ein.
Von 10 bis 17 Uhr präsentieren Designerinnen, Kunsthandwerkerinnen und Stilberaterinnen in einer Lounge Mode, Schmuck, Make-up, Kunst, Lederwaren, Tuchdruck, Blumen, Keramik und Dessous bis hin zum energetischen Haarschnitt.
Sämtliche Unternehmen werden von Moderatorin Gabriele Kaul vorgestellt. Höhepunkt des Tages ist um 13 Uhr eine Modenschau.
Der Lifestyle-Tag fand 2024 zum ersten Mal statt, initiiert von den Dresdner Designerinnen Tatjana Löwen (Silhouette Couture) und Anne Schulze, die ihre Mode unter dem Label "Toni Eden" vertreibt.
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Tickets (10 Euro) gibt es vor Ort in der Villa Baumgarten. Der Eintritt wird beim Kauf verrechnet. Alle weiteren Informationen findest du unter: www.dresden-elbland.de.
Titelfoto: Fotomontage/123RF/Ove Landgraf