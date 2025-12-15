Galopp auf Dresdner Boden: Multimediales Turnierfest im Riesensaal

Dresden - Dramatische Szenen sind ab sofort im Riesensaal des Dresdner Residenzschlosses zu erleben. Ein multimediales "Turnierfest" erweckt die dort ausgestellten Figuren von Ross und Reitern zum Leben. Als "Aufgalopp" ist das Spektakel zunächst bis zum 4. Januar zu erleben.

Animierte Turnier-Kämpfe sind im Riesensaal des Resdienzschlosses zu erleben. © SKD/Michael Dörfler

Lanzen splittern, Schwerter klirren - und Besucher sind mittendrin: Als immersive Inszenierung mit Pferdegetrappel und Trompetenfanfaren bietet die raumgreifende Installation die Möglichkeit, die Atmosphäre der sächsischen Ritterturniere vom 16. bis 18. Jahrhundert intensiv zu spüren.

Große Videoprojektionen zeigen animierte Darstellungen: dramatische Kämpfe, pompöse Aufzüge sowie prächtige Ausstaffierungen, die in direktem Zusammenhang mit den Exponaten des Ausstellungsraumes.

Das "Turnierfest" ist obendrein auch ein Hörerlebnis: Im Ton sind auf historischen Fakten beruhende Dialoge zu hören, dazu eigens aufgenommene Originalfanfaren, produziert auf Grundlage sorgfältig recherchierter Quellen.

In mehrjähriger Vorbereitung hat ein Team der Rüstkammer mit der Digital Unit der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und internationalen Fachleuten das "Turnierfest" vorbereitet und realisiert.