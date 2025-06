13.06.2025 15:30 13.219 3000 Haushalte in Dresden ohne Strom: Das war der Grund für den Netzzusammenbruch

In Dresden-Trachau ist am heutigen Donnerstagmittag in 3000 Haushalten der Strom ausgefallen. Grund dafür war ein durch Bauarbeiten beschädigtes Stromkabel.

Von Nick-Fabrice Vetter

Trachau - Am Donnerstagmittag brach in Tausenden Haushalten in Dresden-Trachau die Stromversorgung zusammen. Für gut eine halbe Stunde war jegliche Elektrizität gekappt. Alles in Kürze Stromausfall in Dresden-Trachau

3000 Haushalte betroffen

Bagger beschädigte Stromleitung

Krankenhaus Neustadt hatte Notstromaggregat

Grund für den plötzlichen Stromausfall war ein Stromkabel, welches durch Baggerarbeiten auf einer Baustelle beschädigt wurde. © Roland Halkasch Wie eine Pressesprecherin von SachsenEnergie gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr zwischen der Industriestraße und dem Heidefriedhof zu einem totalen Netzzusammenbruch. Grund für den ungeplanten Ausfall war eine Stromleitung, die während Bauarbeiten in Dresden-Trachau durch einen Bagger beschädigt wurde. Glücklicherweise konnten die Mitarbeitenden von SachsenEnergie schnell handeln und den Ausfall eindämmen, bevor noch mehr Haushalte ohne Stromversorgung dastehen. Nach und nach konnte das Versorgungsunternehmen die Wohnhäuser wieder ans Netz schließen, bis gegen 12.29 Uhr schließlich in allen Haushalten wieder der Strom floss. Dresden Pfingst-Sturm sorgt für Zerstörung: Alte Eiche am Fetscherplatz beschädigt Nachdem die Netzstörung behoben wurde, widmeten sich die Mitarbeiter von SachsenEnergie und dem Bauunternehmen der Reparatur des zuvor beschädigten Stromkabels. Auf der offiziellen Seite der Sachsen Netze hat man den betroffenen Bereich deutlich gesehen. © Roland Halkasch Krankenhaus Dresden Neustadt war zeitweise ohne Stromanschluss Der wohl wichtigste, ausgefallene Stromanschluss war aber kein einfaches Wohnhaus, sondern das Krankenhaus Dresden Neustadt. Doch auch auf diesen Ernstfall sind die Krankenhäuser vorbereitet. Unmittelbar nach dem Stromausfall übernahm das Notstromaggregat die Versorgung der Klinik, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Patienten bestand. Nach gut 25 Minuten hatte das Aggregat seine Aufgabe erledigt und das Krankenhaus lief wieder mit Stadtstrom.

Titelfoto: Roland Halkasch