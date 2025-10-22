Gelder fehlen: Neubau von Kita geplatzt, umgezogen werden soll trotzdem

Dresden - Die "SpielWerk"-Kita in der Südvorstadt ist bei studentischen Eltern und ihren Kindern beliebt. Eigentlich war für die Einrichtung ein vollständiger Neubau vorgesehen - dieser wird jedoch aufgrund fehlender Mittel vorerst nicht realisiert. Einen Umzug wird es trotzdem geben.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) schlägt dem Träger einen Ausweichstandort vor. © Steffen Füssel

Das bisherige Gebäude ist stark verschlissen und kann nicht länger als Kita genutzt werden, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) auf Nachfrage. Um den Standort vor Vandalismus zu schützen, soll das alte Haus abgerissen werden; die dafür anfallenden Kosten werden derzeit berechnet.

Rund 240.000 Euro hatte die Stadt bereits in die Planung des Ersatzneubaus investiert.

Da im aktuellen Doppelhaushalt jedoch keine ausreichenden Mittel bereitstehen, kann das Bauprojekt nicht umgesetzt werden.

Die bis zu 180 Kinder sollen dennoch umziehen - im Gespräch ist dafür ein Kita-Gebäude an der Michelangelostraße, das laut Stadtverwaltung in einem "einwandfreien baulichen Zustand" ist.