26.01.2024 19:52 5.811 Sturmtief über Dresden! Baum begräbt Auto - weitere Einsätze im Stadtgebiet

Sturmtief "Katrin" hat am Freitagnachmittag in Dresden für Schäden gesorgt! Laut Feuerwehr kam es aufgrund der Witterung in mehreren Stadtteilen zu Einsätzen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Sturmtief "Katrin" hat am Freitagnachmittag in Dresden für Schäden gesorgt! In Tolkewitz wurde der Sturm einem VW zum Verhängnis. © xcitepress/Christian Essler Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es aufgrund der Witterung in mehreren Stadtteilen zu Einsätzen. Auf X (vormals Twitter) hieß es: "Wir sind in Strehlen, Loschwitz, Dobritz, Gruna, Tolkewitz, Mickten und Hellerau im Einsatz." So auch auf der Löwenhainer Straße: Ein umgestürzter Baum beschädigte dort einen geparkten VW. Mittels Kettensäge beseitigten die Feuerwehrleute den Stamm. Dresden Manometer Panometer! In Dresden hängt jetzt der Amazonas-Regenwald Ein weiterer Einsatz wartete am Postplatz. Dort erfassten die Windböen den Schirm eines Cafés, der anschließend in einem vorbeifahrenden Krankentransportwagen landete. Verletzt wurde in allen Fällen bislang niemand. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab 20 Uhr zwar nicht mehr vor Sturm, immerhin aber vor Windböen.

Titelfoto: xcitepress/Christian Essler