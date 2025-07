Alte Menükarten liefern den Beweis: Auch zu DDR-Zeiten gab's Exquisites auf den Teller

Dresden - Jägerschnitzel oder Senfeier - solche Gerichte verbindet man mit der DDR. Aber gab es auch feine Küche? Ja, sagt Archiv-Historikerin Annemarie Niering (43)! Im Interhotel Bellevue nahe dem Goldenen Reiter speiste vorrangig das nicht sozialistische Ausland spitzenmäßig. In unserer Serie "Geheimes Dresden" blättert Niering in erhaltenen Menükarten aus den 1980er-Jahren.

Diese Menükarten sind Zeugnis von DDR-Kulinarik. © Fotomontage: Eric Münch

Darin feilgeboten werden so exklusive Kreationen wie "Williams-Birne in Traminer pochiert, angerichtet auf Cremeeis mit heißer Ingwer-Schokolade" oder "Kasselerrücken in Mandelkruste mit gebackener Banane, Cognac-Kirschen und Kartoffelbirnen".

Zwei von neun Bellevue-Restaurants akzeptierten nachweislich nur Devisenzahlung und waren für die meisten DDR-Bürger unzugänglich.

"Ein Widerspruch zum Gleichheitsideal in der DDR", sagt Annemarie Niering. Dafür standen die Spitzenrezepte im Einklang mit planwirtschaftlichen Vorgaben. Sie wurden nicht nur von Starköchen, sondern vom Ministerium für Handel und Versorgung in Berlin erdacht oder genehmigt.

"Ein Albtraum für kreative Küchenchefs. Das Küchenniveau aus heutiger Sicht zu bewerten ist aber sehr schwierig", weiß Niering.