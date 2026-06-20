Hier wacht Dresdens Superblitzer über 30er-Zone

Dresden - Erst im Winter, dann im Sommer: Erneut hat ein Superblitzer in Dresden-Strehlen an einer bereits bekannten Stelle seine Position bezogen.

Ein Dresdner Superblitzer steht derzeit auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen. © TAG24/Niklas Perband

Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" überwacht auf der Heinrich-Zille-Straße (Einbahnstraße) die Einhaltung der Geschwindigkeit.

Hier ist Langsamfahren angesagt. Es gilt Tempo 30!

Zuletzt war das Gerät in Leubnitz-Neuostra auf der Wilhelm-Franke-Straße gesichtet worden.