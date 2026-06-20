Hier wacht Dresdens Superblitzer über 30er-Zone
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Dresden - Erst im Winter, dann im Sommer: Erneut hat ein Superblitzer in Dresden-Strehlen an einer bereits bekannten Stelle seine Position bezogen.
Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" überwacht auf der Heinrich-Zille-Straße (Einbahnstraße) die Einhaltung der Geschwindigkeit.
Hier ist Langsamfahren angesagt. Es gilt Tempo 30!
Zuletzt war das Gerät in Leubnitz-Neuostra auf der Wilhelm-Franke-Straße gesichtet worden.
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Sein "Bruder" mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" hatte bereits Bekanntschaft mit dem Standort auf der Heinrich-Zille-Straße gemacht. Im Januar nahm er dort Tempo-Sünder ins Visier.
Titelfoto: TAG24/Niklas Perband