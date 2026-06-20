Hier wacht Dresdens Superblitzer über 30er-Zone

2.382 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Erst im Winter, dann im Sommer: Erneut hat ein Superblitzer in Dresden-Strehlen an einer bereits bekannten Stelle seine Position bezogen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Erst im Winter, dann im Sommer: Erneut hat ein Superblitzer in Dresden-Strehlen an einer bereits bekannten Stelle seine Position bezogen.

Ein Dresdner Superblitzer steht derzeit auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen.
Ein Dresdner Superblitzer steht derzeit auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen.  © TAG24/Niklas Perband

Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" überwacht auf der Heinrich-Zille-Straße (Einbahnstraße) die Einhaltung der Geschwindigkeit.

Hier ist Langsamfahren angesagt. Es gilt Tempo 30!

Zuletzt war das Gerät in Leubnitz-Neuostra auf der Wilhelm-Franke-Straße gesichtet worden.

Wer sich nicht an Tempo 30 hält, wird abgelichtet.
Wer sich nicht an Tempo 30 hält, wird abgelichtet.  © TAG24/Niklas Perband
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Sein "Bruder" mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" hatte bereits Bekanntschaft mit dem Standort auf der Heinrich-Zille-Straße gemacht. Im Januar nahm er dort Tempo-Sünder ins Visier.

Titelfoto: TAG24/Niklas Perband

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: