Superblitzer macht jetzt auch mal Jagd auf Tempo-50-Sünder

Dresden - Einer der Dresdner Superblitzer hat einen neuen Standort und macht jetzt Jagd auf Tempo-50-Sünder.

Der Superblitzer parkt jetzt auf der Striesener Straße. © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" lauert auf der Striesener Straße stadtauswärts.

Zwischen Stephaniestraße und Thomaestraße versteckt sich das Blitzgerät an der rechten Seite, wo normalerweise Autos parken.

Auf der Straße in der Johannstadt gilt Tempo 50. Zuletzt machte der Superblitzer vermehrt Jagd in 30er-Zonen, lauerte in den vergangenen Tagen im Dresdner Hochland an einer Umleitungsstrecke.