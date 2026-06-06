Superblitzer zieht nur wenige Meter weiter

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Der Superblitzer überwacht nun auf der Wilhelm-Franke-Straße in stadtauswärtiger Richtung hinter Gebüsch den Verkehr.

Von Nick-Fabrice Vetter, Isabel Klemt

Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Am Samstag wurde das Gerät in Leubnitz-Neuostra gesichtet - nur ein paar Meter vom letzten Standort entfernt.

Der Superblitzer überwacht nun auf der Wilhelm-Franke-Straße in stadtauswärtiger Richtung hinter Gebüsch den Verkehr.
Der Superblitzer überwacht nun auf der Wilhelm-Franke-Straße in stadtauswärtiger Richtung hinter Gebüsch den Verkehr.  © TAG24

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt stadteinwärts auf der Wilhelm-Franke-Straße im Einsatz war, ist er nun in stadtauswärtiger Richtung auf die gegenüberliegende Straßenseite umgezogen.

Der Blitzer-Anhänger lauert jetzt hinter Gebüsch an der Straße, direkt nach der Einfahrt zum Ramada by Wyndham Hotel. Er überwacht, ob Autofahrer sich an die neu festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h halten.

Die Stadt hat dieses Tempolimit an dieser Stelle eingeführt, um die Sicherheit von Fußgängern - darunter auch Hotelgäste - zu gewährleisten.

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Wer hier zu schnell unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.

Direkt nach der Einfahrt zum Ramada by Wyndham Hotel ist der Superblitzer aufgestellt.
Direkt nach der Einfahrt zum Ramada by Wyndham Hotel ist der Superblitzer aufgestellt.  © TAG24
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Zuletzt wurde auch auf der Nöthnitzer Straße Tempo 30 kontrolliert: Dort stand ein weiterer Superblitzer an der Einmündung, kurz hinter einem Zebrastreifen.

Titelfoto: TAG24

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