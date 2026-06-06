Superblitzer zieht nur wenige Meter weiter

Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Am Samstag wurde das Gerät in Leubnitz-Neuostra gesichtet - nur ein paar Meter vom letzten Standort entfernt.

Der Superblitzer überwacht nun auf der Wilhelm-Franke-Straße in stadtauswärtiger Richtung hinter Gebüsch den Verkehr. © TAG24

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt stadteinwärts auf der Wilhelm-Franke-Straße im Einsatz war, ist er nun in stadtauswärtiger Richtung auf die gegenüberliegende Straßenseite umgezogen.

Der Blitzer-Anhänger lauert jetzt hinter Gebüsch an der Straße, direkt nach der Einfahrt zum Ramada by Wyndham Hotel. Er überwacht, ob Autofahrer sich an die neu festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h halten.

Die Stadt hat dieses Tempolimit an dieser Stelle eingeführt, um die Sicherheit von Fußgängern - darunter auch Hotelgäste - zu gewährleisten.

Wer hier zu schnell unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.