Nach Brandanschlag: Superblitzer versteckt sich jetzt hinter einer Hecke

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Nach dem Brandanschlag auf den grünen Superblitzer steht er jetzt auf dem Moritzburger Weg in Dresden-Hellerau.

Von Linda Drewanz

Dresden - Nach dem Brandanschlag auf den grünen Superblitzer hat sich die Radarfalle jetzt einen neuen Platz gesucht. Interessant: Er steht jetzt offenbar auf einem Privatgrundstück.

Gut versteckt hinter einer Hecke hat der Superblitzer einen neuen Standort gefunden.
Gut versteckt hinter einer Hecke hat der Superblitzer einen neuen Standort gefunden.  © Steffen Füssel

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 213" versteckt sich jetzt neben einer Hecke am Moritzburger Weg in Hellerau.

Zwischen den Straßen Auf dem Sand und Am Pilz blitzt er Verkehrsteilnehmer, die schneller als 30 km/h fahren.

Zuletzt stand der olivgrüne Superblitzer auf der Meißner Landstraße, wurde dort vergangene Woche in Brand gesteckt.

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Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Schaden beschränkte sich lediglich auf die äußere Hülle des Geräts. Deswegen kann der Blitzer-Anhänger, der von der Stadt Dresden monatlich für 8000 Euro gemietet wird, weiterhin Fotos machen.

Hier gilt Tempo 30.
Hier gilt Tempo 30.  © Steffen Füssel
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Blitzer dürfen auch auf Privatgrundstücken stehen, wenn der Eigentümer dies vorher erlaubt. Wie lange er hier stehen wird, bleibt abzuwarten.

Titelfoto: Steffen Füssel (2)

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