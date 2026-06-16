Nach Brandanschlag: Superblitzer versteckt sich jetzt hinter einer Hecke
Dresden - Nach dem Brandanschlag auf den grünen Superblitzer hat sich die Radarfalle jetzt einen neuen Platz gesucht. Interessant: Er steht jetzt offenbar auf einem Privatgrundstück.
Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 213" versteckt sich jetzt neben einer Hecke am Moritzburger Weg in Hellerau.
Zwischen den Straßen Auf dem Sand und Am Pilz blitzt er Verkehrsteilnehmer, die schneller als 30 km/h fahren.
Zuletzt stand der olivgrüne Superblitzer auf der Meißner Landstraße, wurde dort vergangene Woche in Brand gesteckt.
Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Schaden beschränkte sich lediglich auf die äußere Hülle des Geräts. Deswegen kann der Blitzer-Anhänger, der von der Stadt Dresden monatlich für 8000 Euro gemietet wird, weiterhin Fotos machen.
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Blitzer dürfen auch auf Privatgrundstücken stehen, wenn der Eigentümer dies vorher erlaubt. Wie lange er hier stehen wird, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Steffen Füssel (2)