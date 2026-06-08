Superblitzer angezündet: Funktioniert er noch?

Dresden - Mitten in der Nacht loderten plötzlich Flammen am jüngsten Mitglied unter den Tempojägern Dresdens . Passanten und Polizei eilten herbei, um den Brand am grünen Superblitzer zu löschen.

Von außen sieht man der grünen Radarfalle die Schäden an. © Roland Halkasch

Auf der Meißner Landstraße ist in der Nacht zu Sonntag der mobile Blitzeranhänger Ziel einer mutmaßlichen Brandstiftung geworden.

Zwischen 22.50 Uhr und 23.40 Uhr hatten nach Angaben der Polizei Passanten Flammen an dem am Straßenrand abgestellten Gerät bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach TAG24-Infos gelang es Zeugen gemeinsam mit der Polizei noch vorm Eintreffen der Feuerwehr, den Brand auf der Blitzer-Oberfläche zu löschen.

Anschließend kontrollierte die Berufsfeuerwehr der Wache Übigau, ob sich das Feuer ins Innere des Anhängers ausgebreitet hatte.