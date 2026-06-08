Superblitzer angezündet: Funktioniert er noch?
Dresden - Mitten in der Nacht loderten plötzlich Flammen am jüngsten Mitglied unter den Tempojägern Dresdens. Passanten und Polizei eilten herbei, um den Brand am grünen Superblitzer zu löschen.
Auf der Meißner Landstraße ist in der Nacht zu Sonntag der mobile Blitzeranhänger Ziel einer mutmaßlichen Brandstiftung geworden.
Zwischen 22.50 Uhr und 23.40 Uhr hatten nach Angaben der Polizei Passanten Flammen an dem am Straßenrand abgestellten Gerät bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.
Nach TAG24-Infos gelang es Zeugen gemeinsam mit der Polizei noch vorm Eintreffen der Feuerwehr, den Brand auf der Blitzer-Oberfläche zu löschen.
Anschließend kontrollierte die Berufsfeuerwehr der Wache Übigau, ob sich das Feuer ins Innere des Anhängers ausgebreitet hatte.
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Funktioniert der Superblitzer noch?
Die erste Bilanz dürfte Temposünder allerdings enttäuschen: Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Schäden offenbar auf die äußere Hülle des Geräts beschränkt.
"Der Blitzer ist besonders gegen solche Angriffe geschützt. Da lediglich die Außenhülle beschädigt wurde und das Gerät selbst nicht, ist er weiterhin funktionstüchtig", erklärte Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Anfrage.
Zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.
Der betroffene Enforcement Trailer arbeitet auf der Meißner Landstraße wegen seiner unauffälligen Platzierung im Straßenbild als effektiver Tempo-Kontrolleur.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen und prüft nun, wer hinter der Attacke steckt.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch