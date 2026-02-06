Sucht Radarfalle die Nähe von Studenten? Superblitzer lauert im Dresdner Süden
Dresden - Im Dresdner Süden liegt seit Freitag der Superblitzer auf der Lauer. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf dem Zelleschen Weg.
Wenn Ihr stadteinwärts unterwegs seid, wartet der Enforcement Trailer in Höhe der Kreuzung Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas Schubert-Bau auf Autofahrer.
Wo sonst also Studenten auf dem Weg zur Lehrveranstaltung, in die Mensa oder zur Uni-Bibo SLUB unterwegs sind, werden nun teure Blitzer-Fotos geschossen, wenn Ihr die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet.
Zuletzt stand die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" in der Lipsiusstraße im Wohngebiet am Großen Garten.
In Dresden gibt es zwei Superblitzer. Auch die zweite hochmoderne Fotofalle hat am Freitag einen neuen Standort erhalten, befindet sich nun am Wiener Tunnel in der Nähe des Hauptbahnhofs.
Titelfoto: TAG24