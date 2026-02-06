Sucht Radarfalle die Nähe von Studenten? Superblitzer lauert im Dresdner Süden

Dresden - Im Dresdner Süden liegt seit Freitag der Superblitzer auf der Lauer. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf dem Zelleschen Weg.

An der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße wurde der Superblitzer platziert. © TAG24

Wenn Ihr stadteinwärts unterwegs seid, wartet der Enforcement Trailer in Höhe der Kreuzung Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas Schubert-Bau auf Autofahrer.

Wo sonst also Studenten auf dem Weg zur Lehrveranstaltung, in die Mensa oder zur Uni-Bibo SLUB unterwegs sind, werden nun teure Blitzer-Fotos geschossen, wenn Ihr die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

Zuletzt stand die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" in der Lipsiusstraße im Wohngebiet am Großen Garten.