 1.934

Sucht Radarfalle die Nähe von Studenten? Superblitzer lauert im Dresdner Süden

Der Superblitzer in Dresden steht auf dem Zelleschen Weg an der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße, wo Tempo 50 gilt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Im Dresdner Süden liegt seit Freitag der Superblitzer auf der Lauer. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf dem Zelleschen Weg.

An der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße wurde der Superblitzer platziert.
An der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße wurde der Superblitzer platziert.  © TAG24

Wenn Ihr stadteinwärts unterwegs seid, wartet der Enforcement Trailer in Höhe der Kreuzung Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas Schubert-Bau auf Autofahrer.

Wo sonst also Studenten auf dem Weg zur Lehrveranstaltung, in die Mensa oder zur Uni-Bibo SLUB unterwegs sind, werden nun teure Blitzer-Fotos geschossen, wenn Ihr die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

Zuletzt stand die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" in der Lipsiusstraße im Wohngebiet am Großen Garten.

Die Radarfalle kennt kein Pardon, bestraft Tempoverstöße in der Regel zielsicher.
Die Radarfalle kennt kein Pardon, bestraft Tempoverstöße in der Regel zielsicher.  © TAG24

In Dresden gibt es zwei Superblitzer. Auch die zweite hochmoderne Fotofalle hat am Freitag einen neuen Standort erhalten, befindet sich nun am Wiener Tunnel in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: