Achtung am Großen Garten: Superblitzer an neuer alter Stelle!

Dresden - Superblitzer-Comeback an der Wiener Straße ! Nach nur wenigen Tagen steht der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" bereits wieder an neuer Stelle.

Der Enforcement Trailer steht auf der Wiener Straße in stadtauswärtiger Richtung. © TAG24

Erst am Freitag war die mobile Blitzeranlage an der Grundstraße aufgestellt worden - schon ist sie wieder Richtung Großer Garten umgezogen.

Nun steht der sogenannte Superblitzer eine Parallelstraße von Dresdens größtem Park entfernt, in stadtauswärtiger Richtung auf Höhe der Hausnummer 56 an der Wiener Straße.

Anwohner und Verkehrsteilnehmer durften dem Blitzer an dieser Stelle (oder auf der anderen Straßenseite) schon öfter begegnen. So gilt hier zwischen 7 und 17 Uhr Tempo 30 - an das sich nicht gerade viele Autofahrer halten.