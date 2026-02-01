29.187
Superblitzer kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Dresden - Der Superblitzer kehrt zurück auf die Lipsiusstraße (Striesen).
Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht nun zwischen Comeniusstraße und Stresemannplatz.
Dort gilt Tempo 30! An selber Stelle stand er bereits Ende Mai.
Die Lipsiusstraße scheint beliebt zu sein, bereits Ende November knipste das Gerät hier teure Fotos, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite Richtung Großer Garten.
Zuletzt kontrollierte dieser Blitzer auf der Berthold-Haupt-Straße und machte dort ebenfalls Jagd auf Temposünder, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren.
Sein Superblitzer-"Kollege" steht aktuell auf der Grundstraße in Höhe der Haltestelle "Elisabethstraße".
