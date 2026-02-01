Superblitzer kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Dresden - Der Superblitzer kehrt zurück auf die Lipsiusstraße (Striesen).

Der Superblitzer steht derzeit auf der Lipsiusstraße in Richtung Borsbergstraße. © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht nun zwischen Comeniusstraße und Stresemannplatz.

Dort gilt Tempo 30! An selber Stelle stand er bereits Ende Mai.

Die Lipsiusstraße scheint beliebt zu sein, bereits Ende November knipste das Gerät hier teure Fotos, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite Richtung Großer Garten.