Superblitzer lässt sich auch von Vandalismus nicht unterkriegen

Dresden - Geschwindigkeits-Kontrolle im Dresdner Süden: Der Superblitzer in Dresden hat sich einen neuen Standort im Stadtteil Plauen gesucht. Die Radarfalle, die von Vandalen verunstaltet wurde, steht nun auf der Coschützer Straße.

Vandalen haben unübersehbar ihren Frust am Superblitzer ausgelassen. © TAG24

Stadtauswärts wird in Richtung Coschütz in Höhe des Betreuten Wohnens "Hoher Stein" Tempo 30 überwacht.

Die 30er-Zone hat ihren triftigen Grund. Rücksicht genommen werden soll, insbesondere zwischen 6 und 18 Uhr, sowohl auf Schüler des Gymnasiums Dresden-Plauen als auch auf die Bewohner der Seniorenresidenz.

Der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 war einige Tage im Stadtgebiet nicht mehr präsent, etwa weil er Opfer einer fiesen Attacke wurde?

Am oberen Rand wurde der Superblitzer beschmiert.

Auch am Kennzeichen sind Vandalismus-Spuren unübersehbar. Dort wirkt es, als hätte jemand versucht, den Blitzer anzuzünden. Der Kasten könnte hier jedoch auch Opfer einer weiteren Spray-Attacke geworden sein.