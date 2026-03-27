 4.706

Superblitzer lässt sich auch von Vandalismus nicht unterkriegen

Der Superblitzer in Dresden steht nun im Stadtteil Plauen auf der Coschützer Straße. Er wurde beschmiert und Opfer eines Brandanschlags.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Geschwindigkeits-Kontrolle im Dresdner Süden: Der Superblitzer in Dresden hat sich einen neuen Standort im Stadtteil Plauen gesucht. Die Radarfalle, die von Vandalen verunstaltet wurde, steht nun auf der Coschützer Straße.

Vandalen haben unübersehbar ihren Frust am Superblitzer ausgelassen.
Vandalen haben unübersehbar ihren Frust am Superblitzer ausgelassen.  © TAG24

Stadtauswärts wird in Richtung Coschütz in Höhe des Betreuten Wohnens "Hoher Stein" Tempo 30 überwacht.

Die 30er-Zone hat ihren triftigen Grund. Rücksicht genommen werden soll, insbesondere zwischen 6 und 18 Uhr, sowohl auf Schüler des Gymnasiums Dresden-Plauen als auch auf die Bewohner der Seniorenresidenz.

Der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 war einige Tage im Stadtgebiet nicht mehr präsent, etwa weil er Opfer einer fiesen Attacke wurde?

Dresden: Explosion erschüttert HTW Dresden: Feuerwehr sichert ausgelaufene Chemikalien in Labor
Dresden Feuerwehreinsatz Explosion erschüttert HTW Dresden: Feuerwehr sichert ausgelaufene Chemikalien in Labor

Am oberen Rand wurde der Superblitzer beschmiert.

Auch am Kennzeichen sind Vandalismus-Spuren unübersehbar. Dort wirkt es, als hätte jemand versucht, den Blitzer anzuzünden. Der Kasten könnte hier jedoch auch Opfer einer weiteren Spray-Attacke geworden sein.

Vom Gymnasium Dresden-Plauen bis zum Betreuten Wohnen gilt Tempo 30 von 6 bis 18 Uhr.
Vom Gymnasium Dresden-Plauen bis zum Betreuten Wohnen gilt Tempo 30 von 6 bis 18 Uhr.  © TAG24
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Am Hohen Stein, einem beliebten Aussichtspunkt in Dresden, wacht nun der Superblitzer über Autofahrer.
Am Hohen Stein, einem beliebten Aussichtspunkt in Dresden, wacht nun der Superblitzer über Autofahrer.  © TAG24

TAG24 hat bei der Stadt Dresden nachgehakt, wann der Blitzerkasten beschädigt wurde und wie groß der Schaden am Gerät ist.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: