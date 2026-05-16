Neuer Standort, keine Gnade: Superblitzer hat erste Raser schon erwischt!

Dresden - Aufatmen in der Schlüterstraße in Striesen . Der Superblitzer hat seinen Platz an der Feuerwache verlassen. Frei nach Ruhrpott-Poet Atze Schröder (60) gilt hier ab sofort wieder das Motto "Straße nass, Fuß vom Gas. Straße trocken, drauf den Socken!" An anderer Stelle ist dagegen zwingend Vorsicht geboten, möchte man keinen teuren Schnappschuss riskieren.

Kurz vor dem Tunneleingang ist Vorsicht geboten. Nicht zum ersten Mal! © TAG24

Es hat nämlich schon geblitzt! TAG24 war am Samstagmorgen live dabei, wie zwei Autofahrer dem Enforcement-Trailer an seinem neuen Standort auf den Leim gegangen sind.

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht inzwischen auf der Ammonstraße, Fahrtrichtung stadteinwärts.

Kurz vor dem Eingang zum Tunnel Wiener Platz ist Vorsicht geboten. Es gilt Tempo 50!

Seit Freitag hat übrigens auch die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" einen neuen Standort.