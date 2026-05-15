Vom Gebüsch zum Krankenhaus: Superblitzer hat neuen Standort

Dresden - Vom Wald zurück zum Krankenhaus! Einer der drei Superblitzer hat seinen Standort gewechselt und macht nun auf der Fetscherstraße am Uniklinikum teure Fotos.

Auf der Fetscherstraße in Richtung Kreuzung Blasewitzer-/Fetscherstraße steht der Superblitzer. © Montage: TAG24

In Höhe des Zentrums für Regenerative Therapien der TU Dresden (CRTD) steht der Enforcement Trailer stadteinwärts.

Dort gilt Tempo 30! Die Fetscherstraße ist für den Superblitzer kein neues Terrain, bereits im Dezember stand er dort für einige Tage, allerdings auf der anderen Seite in Richtung Waldschlößchenbrücke.

Zuletzt stand die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" auf der Tännichtstraße im Stadtteil Rochwitz, versteckte sich dort in einem bewaldeten Gebüsch.