Warten auf den Bus? Superblitzer in völlig neuer Region gesichtet

Dresden - Neuer Standort für einen Dresdner Superblitzer. Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-159" befindet sich nun in Eschdorf, einem Ortsteil von Schönfeld-Weißig, am äußeren Ende der Stadt. Am Standort auf der Pirnaer Straße in Richtung Radeberg gilt Tempo 30.

Als würde der Blitzer an der Haltestelle "Am Steinbruch" auf die VVO-Busse warten, wurde das Gerät im Kurvenbereich positioniert. © TAG24

Die Geschwindigkeitskontrolle passiert im Kurvenbereich, wo sich die Haltestelle "Am Steinbruch" befindet.

Hier fahren die VVO-Busse 226 und 228 entlang.

Damit sie gefahrlos Passagiere aufsammeln können, wacht der Blitzeranhänger darüber, ob sich die Autofahrer auch an das Tempo-Limit auf der schmalen Straße halten.

Nicht nur hier gelten die 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, sondern auf einem Großteil der Pirnaer Straße.

Dieser Superblitzer legt damit im Laufe von einer Woche ganz schön Kilometer zurück.

Vergangenes Wochenende wurde er an der Boderitzer Straße in Mockritz aufgestellt, fand über den Umweg Nöthnitzer Straße im Uni-Gelände nun den Weg nach Eschdorf.