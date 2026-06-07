Warten auf den Bus? Superblitzer in völlig neuer Region gesichtet
Dresden - Neuer Standort für einen Dresdner Superblitzer. Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-159" befindet sich nun in Eschdorf, einem Ortsteil von Schönfeld-Weißig, am äußeren Ende der Stadt. Am Standort auf der Pirnaer Straße in Richtung Radeberg gilt Tempo 30.
Die Geschwindigkeitskontrolle passiert im Kurvenbereich, wo sich die Haltestelle "Am Steinbruch" befindet.
Hier fahren die VVO-Busse 226 und 228 entlang.
Damit sie gefahrlos Passagiere aufsammeln können, wacht der Blitzeranhänger darüber, ob sich die Autofahrer auch an das Tempo-Limit auf der schmalen Straße halten.
Nicht nur hier gelten die 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, sondern auf einem Großteil der Pirnaer Straße.
Dieser Superblitzer legt damit im Laufe von einer Woche ganz schön Kilometer zurück.
Vergangenes Wochenende wurde er an der Boderitzer Straße in Mockritz aufgestellt, fand über den Umweg Nöthnitzer Straße im Uni-Gelände nun den Weg nach Eschdorf.
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Die Stadt Dresden hat noch zwei weitere Blitzeranhänger im Einsatz.
Das beschmierte Gerät wirft seine Antennen im Stadtteil Leubnitz in der 30er-Zone an, während der grüne Superblitzer an der Meißner Landstraße stadteinwärts Tempo-50-Wache hält.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24