Superblitzer sorgt am Zebrastreifen für Rücksicht

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Ein Superblitzer steht in Dresden auf der Nöthnitzer Straße direkt nach dem Zebrastreifen an der Helmholtzstraße.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Von einem schattigen Platz in ländlicher Region zieht der Superblitzer "HWI-VE-159" weiter zu einem Zebrastreifen im Universitätsgelände. Der Blitzeranhänger befindet sich seit Wochenbeginn auf der Nöthnitzer Straße im Dresdner Süden, wo Tempo 30 gilt.

Nach dem Zebrastreifen hat es sich der Superblitzer auf eine Wiese bequem gemacht.
Nach dem Zebrastreifen hat es sich der Superblitzer auf eine Wiese bequem gemacht.  © TAG24

Wenn Ihr aus Richtung Plauen unterwegs seid, kommt Ihr an den Turnhallen für den Unisport vorbei, passiert dann einen Zebrastreifen, wo regelmäßig Fußgänger die Straße queren, ehe sich an der Einmündung zur Helmholtzstraße der Blitzer unter Bäumen verbirgt.

Weil es hier viel Publikumsverkehr durch Bus-Fahrgäste, Studenten und Mitarbeiter diverser Institute gibt, gilt Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde.

An Ort und Stelle gibt es nun mit dem Fußgängerüberweg und dem Superblitzer zwei triftige Gründe, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Der Blitzeranhänger wurde von Mockritz auf das Gelände der Technischen Universität transportiert.
Der Blitzeranhänger wurde von Mockritz auf das Gelände der Technischen Universität transportiert.  © TAG24
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Die Tempo-30-Regelung gilt wochentags von 7 bis 21 Uhr.
Die Tempo-30-Regelung gilt wochentags von 7 bis 21 Uhr.  © TAG24

Zuletzt befand sich dieser Blitzeranhänger über das Wochenende im Stadtteil Mockritz an der Boderitzer Straße ebenfalls in einer 30er-Zone.

Titelfoto: TAG24

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