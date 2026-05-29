Straße ist Tempo-30-Zone: Superblitzer wacht über Sicherheit der Fußgänger
Dresden - Standort-wechsel-dich heißt in der Regel zum Wochenende für die in Dresden eingesetzten Superblitzer. Das trifft diesmal auch auf Blitzeranhänger "HWI-VE-167" zu. Die Radarfalle steht nun in einer 30er-Zone im Stadtteil Leubnitz.
Der Enforcement Trailer wurde auf der Wilhelm-Franke-Straße stadteinwärts aufgestellt, wo sich der Blitzer kurz nach der Haltestelle Kauschaer Straße an der Einmündung zur Straße "Am Pfaffenberg" befindet.
Kürzlich legte die Stadt für die Wilhelm-Franke-Straße vom Elbtalweg bis zur Koloniestraße Tempo 30 fest, um die Sicherheit der Fußgänger gewährleisten zu können.
An diesem Standort des Superblitzers queren beispielsweise Hotelgäste regelmäßig die Straße.
Autos sollten dort langsamer fahren, weil wegen parkender Fahrzeuge und auch der Buslinie 68 ab und zu für den Gegenverkehr ausgewichen werden muss.
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Der weiße Superblitzer-Kompagnon hält unterdessen am Zelleschen Weg Tempo-50-Wache. Diese Geschwindigkeit wird auch vom grünen Superblitzer an der Meißner Landstraße kontrolliert.
Titelfoto: TAG24