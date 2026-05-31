Superblitzer verbirgt sich hinter Containern

Dresden - Auch in einer ruhigen Gegend gibt es Tempoverstöße. Aus diesem Grund hat der Dresdner Superblitzer "HWI-VE-167" einen neuen Platz in ländlichen Gefilden erhalten. Der Blitzeranhänger steht nun auf der Boderitzer Straße im Stadtteil Mockritz in stadteinwärtiger Richtung.

Ein schattiges Plätzchen im Gebüsch hat sich der Superblitzer mit der Kennzeichen-Endung "159" gesucht. © TAG24

Unmittelbar am Übergang zum Stadtteil Kaitz wurde der Blitzer positioniert. Aus der Ferne ist die Radarfalle kaum sichtbar, befindet sich einerseits halb im Gebüsch und andererseits hinter einer Reihe von Containern.

Wer von Mockritz aus kommt und den Blick zu sehr in die Ferne schweifen lässt oder sich am vielen Grün am Straßenrand erfreut, läuft leicht Gefahr, das Tempolimit von 30 zu überschreiten und ein teures Foto zu kassieren.

Langsam fahren ist deshalb das Gebot. Dieser Superblitzer wachte zuletzt auf dem Gelände der Technischen Universität über den Verkehr.